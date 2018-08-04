آرسنال يسعى للتعاقد مع الكرواتي فيدا

يسعى نادي آرسنال إلى خطف هدف ليفربول لدعم الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي آرسنال يسعى لضم الكرواتي دوماغوي فيدا لاعب نادي بشكتاش التركي، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تألقه في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وذكرت الصحيفة أن إيمري غير سعيد بأداء خط الدفاع الحالي للجانرز، لذلك يسعى للاستغناء عن اثنين من اللاعبين، حتى يتعاقد مع فيدا، قبل بداية الموسم المقبل.

ويعاني آرسنال من أزمة عدم امتلاكه الكثير من الأموال المتاحة للتعاقدات الجديدة، بعد إنفاق 70 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

يذكر أن نادي ليفربول كان يريد ضم فيدا، لتعزيز خط الدفاع، خلال الانتقالات الجارية.