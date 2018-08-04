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أزمة بين بوغبا ومورينيو ويوفنتوس يستعد للانقضاض

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 22:53

أزمة بين بوغبا ومورينيو ويوفنتوس يستعد للانقضاض
مورينيو وبوغبا (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن العلاقة بين النجم الفرنسي، بول بوغبا، ومدرب فريقه مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، تشهد توترا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، في تقريرها لها، اليوم السبت، أن مورينيو، طلب من بوغبا، العودة إلى تدريبات الفريق في وقت مبكر، للاستعداد لبداية الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق سيخوض أولى مبارياته أمام ليستر سيتي، يوم 10 من الشهر الجاري.

وأضافت أن بوغبا رد بنشر صور ومقاطع فيديو له خلال تواجده في حفلة كبيرة بلوس أنجلوس، مع بعض أصدقائه وأقاربه، ثم انتقل إلى جزيرة بورا المرجانية.

وأكدت الصحيفة أن علاقة بوغبا مع جوزيه مورينيو، تشهد توترًا منذ الموسم الماضي، وهو الأمر الذي اعترف فيه نجم فرنسا صراحة، مؤكدا أنه سيلعب بكل سرور في مكان آخر.

وأشارت إلى أن نادي يوفنتوس ينتظر الانقضاض على بوغبا، بعدما ضم كريستيانو رونالدو، إلا أن النادي في حاجة لبيع ميراليم بيانيتش، من أجل تمويل عملية ضم نجم اليونايتد.


#يوفنتوس
#بول بوغبا
#جوزيه مورينيو
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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