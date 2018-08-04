بيريز يضع شرطا مقابل رحيل مودريتش

أفادت تقارير صحفية، بأنه على ما يبدو فإن إمكانية رحيل اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش، عن ريال مدريد الإسباني لصالح الانضمام لإنتر ميلان الإيطالي قد تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم، السبت، أنَّ مودريتش كان قد توصَّل لاتفاق مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، قبل الصيف الجاري، حول إمكانية رحيله حال تلقيه لعرض كبير.

وأضافت الصحيفة، أنَّ الأمر مشابه تمامًا لما حدث بين ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو، الذي وافق الملكي على رحيله إلى يوفنتوس، هذا الصيف.

وختمت الصحيفة، أنَّه وفقا لذلك فإن بيريز، سيوافق على رحيل مودريتش، حال تقدم الأخير بطلب رسمي، مثلما فعل رونالدو من قبل.

يذكر أنَّ تقارير صحفية، تحدثت عن اجتماع حاسم خلال الأسبوع الجاري، بين بيريز، ومودريتش، لحسم مستقبل اللاعب مع النادي الملكي.