تقارير تكشف تفاصيل عرض الإنتر لضم مودريتش

كشفت تقارير صحفية، عن العرض الذي سيقدمه فريق إنتر ميلان الإيطالي من أجل الظفر بخدمات النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، الذي يلعب بصفوف ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلًا عن تقارير إيطالية، أن الإنتر يريد استعارة مودريتش، مقابل 15 مليون يورو، مع سداد 25 مليون يورو، في نهاية فترة الإعارة، لتفعيل خيار الشراء النهائي.

وأضافت الصحيفة، أنَّ إجمالي صفقة مودريتش سيبلغ 40 مليون يورو، في الوقت الذي يريد فيه ريال مدريد، الحصول على 750 مليون يورو، مقابل رحيل النجم الكرواتي.

وأوضحت الصحيفة، أن إنتر ميلان سيعرض على مودريتش، تقاضي أكثر من 10 ملايين يورو كراتب سنوي، بعقد لمدة 4 مواسم مع الفريق الإيطالي، منوهة أن هذا الراتب يتقاضاه سيرجيو راموس، قائد الملكي.

يذكر أنَّ مودريتش (32 عامًا) جدد قبل عامين، عقده مع ريال مدريد ليستمر حتى 2020، علمًا بأنه يتقاضى 9 ملايين يورو كراتب سنوي.

وكان مودريتش، قد تمكن من قيادة منتخب كرواتيا لتحقيق الإنجاز الكروي الأكبر في تاريخها، باحتلال المركز الثاني في مونديال روسيا، بعد الخسارة في النهائي أمام فرنسا 2-4.