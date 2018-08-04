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وكيل كورتوا يضغط على تشيلسي للتخلي عنه

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 09:09

وكيل كورتوا يضغط على تشيلسي للتخلي عنه
حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن "وكيل أعمال الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، يضغط على إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل التخلي عنه وبيعه إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

وقال كريستوف هينورتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية مساء الجمعة "قرأت كثيرًا أن تشيلسي يقول إن كورتوا يمتلك حرية تحديد مصيره في الصيف الحالي، رغم أن الحارس كانت رغبته واضحة في الانتقال إلى ريال مدريد".

وأضاف "الحارس يريد أن يكون بالقرب من عائلته، كما أن هناك عرضًا مناسبًا أمام تشيلسي".

وتابع "لقد رأينا البعض يقول كورتوا يريد أن يرحل من أجل المال. صحيح أنه يمكن أن يحصل على زيادة في الراتب بعد الرحيل. لكنه سبق أن رفض عروضًا أفضل في القيمة المادية".

وواصل "تشيلسي يجب أن يحدد ثمنًا معقولًا للاعب لم يبق في عقده إلا 12 شهرًا فقط، كما أن النادي الذي سينتقل إليه يمكن أن يحصل عليه مجانًا في الصيف المقبل".

وأردف "تشيلسي يستطيع أن يحصل على ثمن جيد مقابل رحيل كورتوا، كما أن يمكنه استغلال هذا المقابل للتعاقد مع بديل له".

واختتم "من الطبيعي أن يكون مسؤولو تشيلسي منزعجين بسبب رغبة تيبو في المغادرة، ونحن نقبل ذلك، لكن هذا قرار إنساني وهدفه أن يكون الحارس بالقرب من أولاده".


#تيبو كورتوا
#تشيلسي
#ريال مدريد

من عرب 48

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