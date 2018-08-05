6 مرشحين لخلافة مودريتش حال رحيله عن الريال

ترددت في الأيام الأخيرة، الأنباء حول إمكانية رحيل النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، عن صفوف ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وبدوره، يستعد الفريق الملكي بقيادة مدربه الجديد، جولين لوبيتيجي، للبحث عن بديل لمودريتش في حال رحيله المحتمل.

وهنالك 6 لاعبين مرشحين لخلاقة مودريتش في تشكيلة ريال مدريد، وهم:

سيبايوس

شارك داني سيبايوس، البالغ من العمر 21 عامًا، في موسم واحد مع ريال مدريد منذ قدومه من ريال بيتيس ولعب خلاله 22 مباراة وأحرز خلالهم هدفين، وكان من المتوقع رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا إما على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي، لكن تغير كل شيء بعد وصول لوبيتيجي.

كوفاسيتش

شارك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، البالغ من العمر 24 عاما، مع ريال مدريد في 36 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من صنع هدف وحيد، وأعلن مؤخرا رغبته بالرحيل ولكن في حالة رحيل مودريتش من الممكن أن يغير قراره.

فيراتي

يعتبر الإيطالي ماركو فيراتي، صاحب الـ25 عامًا، من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط، وقدم الموسم الماضي أداء جيدا مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان حيث شارك كأساسي في 30 مباراة وتمكن من إحراز هدفين.

سافيتش

قدم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش الموسم الماضي مستوى كبير مع نادي لاتسيو مما جلب أنظار كبار أندية أوروبا للحصول على خدماته، وشارك الموسم الماضي في 43 مباراة تمكن من احراز 14 هدف.

دي يونغ

يسعى العديد من الأندية الكبرى وأبرزهم برشلونة وريال مدريد في الحصول على الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ، لاعب نادي أياكس أمستردام، ولفت الانظار بأدائه الموسم الماضي حيث شارك في 26 مباراة وتمكن من احراز هدف.

بيانيتش

يعتبر البوسني ميراليم بيانيتش أحد أبرز لاعبي خط الوسط، وشارك الموسم الماضي بقميص يوفنتوس في 39 مباراة وسجل 6 أهداف، وحاول برشلونة ضمه أكثر من مرة ولكن تعقدت المفاوضات وسيكون من أبرز المرشحين لخلافة مودريتش.