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راموس يكشف موعد رحيله عن ريال مدريد

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 08:52

راموس يكشف موعد رحيله عن ريال مدريد
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، قام بالرد في تعليق على صورة زميله، لوكاس فاسكيز، التي نشرها وهو يحتل شارة القيادة في المباراة الودية أمام يوفنتوس.

ونشر فاسكيز صورته على حسابه الشخصي على "إنستغرام" وهو يحمل شارة قيادة الفريق، وكتب على الصورة: "ما زلنا نحافظ على الإيقاع".

ويبدو أن رسالة فاسكيز يريد بها الإشارة ان ريال مدريد ما زال قويًا ولم ينخفض مستواه رغم رحيل مدربه السابق زيدان ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وقام راموس بالتعليق على صورة فاسكيز وترك رسالة مليئة بالألغاز حملت معها الكثير من الشائعات حول اعتزاله المحتمل مع ريال مدريد.

وكتب راموس في تعليقه على الصورة "فقط يتبقى 4 سنوات وسأترك لكم شارة القيادة.. (ناتشو، كارفاخال...)".

ولدى راموس، البالغ من العمر 32 عامًا، عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف موسم 2020، وهذا يعني أن ما زال لديه سنتين فقط في عقده مع ريال مدريد وليس 4 سنوات كما كتب في تعليقه على صورة فاسكيز.

وفهمها البعض أنها ليست مزحة من راموس مع فاسكيز لأن التعليق يحمل في طياته أن راموس سيترك الكيان الملكي عام 2022 وأنها ستكون فكرة سهلة منه ترك النادي.

في كل الأحوال بعد مرور الموسمين المتبقين في عقده سيقوم راموس باتخاذ قراره سواء بالبقاء أو بالرحيل وسيعود ذلك لتقيمه لنفسه من حيث دوره مع الفريق فنيًا ومن حيث لياقته البدنية.


#ريال مدريد
#سيرجيو راموس
#لوكاس فاسكيز

من عرب 48

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