باريس سان جيرمان يريد ضم ساندرو

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي، أليكس ساندرو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية الشهيرة إلى أن النادي الباريسي دخل بقوة في صراع مع نظيره آرسنال الإنجليزي للفوز بخدمات لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الشبكة أن النادي الباريسي يريد تدعيم مركز الجانب الأيسر على صعيده الدفاعي لتواجد لاعب واحد فقط وهو الفرنسي الجنسية – البولندي الأصل، لايفين كورزوا.

ويعتبر أليكس ساندرو من الركائز الأساسية في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة الماضية نظرا لتمتعه بقدرات بدنية وفنية جعلت مدربه ماسيميليانو أليغري يعتمد عليه اعتمادًا كليًا.

وكان اللاعب البرازيلي على مقربة من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان يرغب في تدعيم صفوفه لكن "البيانكونيري" رفض التفريط في لاعبه.

وانضم لاعب فريق بورتو البرتغالي السابق لصفوف "السيدة العجوز" خلال موسم 2015 مقابل 26 مليون يورو بعد أن تمت مراقبته من قبل كشافي النادي الإيطالي.

يذكر أن تقارير صحفية إيطالية أفادت منذ فترة ليست بالطويلة برغبة نادي يوفنتوس في تجديد عقد مدافعه وظهيره الأيسر أليكس ساندرو ليبقيه في مدينة تورينو حتى 2022.