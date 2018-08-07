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تقارير: كوفاسيتش على بعد خطوة من تشيلسي

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 17:03

تقارير: كوفاسيتش على بعد خطوة من تشيلسي
اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن لاعب ريال مدريد الإسباني، ماتيو كوفاسيتش، بات قريبا جدا من الانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن "كوفاسيتش سينضم إلى تشيلسي على سبيل الإعارة".

وأوضحت أن كوفاسيتش نجح في خطته بعدما استعد للتمرد على ريال مدريد وعدم التدريب مع الفريق، من أجل الرحيل.

وأشارت إلى أن اللاعب ذهب اليوم إلى مقر تدريبات الفريق، وتم إخباره بأنه سيغادر ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الدولي الكرواتي قرر أن يتدرب بمفرده في المدينة الرياضية، قبل الذهاب إلى لندن للشروع في مغامرته الجديدة مع البلوز.

جدير بالذكر أن كوفاسيتش لم يحصل على فرص كثيرة للمشاركة في التشكيل الأساسي لريال مدريد خلال الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان.


#ماتيو كوفاسيتش
#ريال مدريد
#تشيلسي

من عرب 48

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