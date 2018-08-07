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كروس يثير القلق في ريال مدريد

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 17:08

كروس يثير القلق في ريال مدريد
النجم الألماني توني كروس (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الألماني، توني كروس، أثار حالة من القلق في ريال مدريد خلال الاستعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن كروس البالغ من العمر 28 عامًا، غادر تدريبات الفريق الملكي، قبل باقي اللاعبين، وذلك بعد شعوره ببعض الآلام.

وأوضحت أن الكشف الطبي سيوضح موقف كروس من المشاركة أمام فريق روما، غدًا الأربعاء، في الكأس الدولية للأبطال.

وذكرت الصحيفة أن أولوية ريال مدريد هي الاطمئنان على اللاعب قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي، يوم 15 من شهر آب/أغسطس الجاري.

ونوهت بأن خيسوس فاييخو، لاعب الفريق، هو الوحيد الذي لم يشارك في تدريبات ريال مدريد، بسبب معاناته من ألم في عضلات الفخذ.


#توني كروس
#ريال مدريد
#روما

من عرب 48

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