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كوفاسيتش في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 08:51

كوفاسيتش في طريقه للرحيل عن ريال مدريد
اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب ريال مدريد، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، قرر التمرد وعدم العودة إلى تدريبات فريقه، وذلك حتى حسم مصيره مع الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "اللاعب جاء بالأمس إلى مقر تدريبات الفريق الملكي، وبعد الحديث مع مسؤولي الميرينغي، قرر عدم ارتداء قميص الريال مرة أخرى في الوقت الحالي على الأقل".

ويرغب كوفاسيتش في الرحيل، للحصول على المزيد من الدقائق في الملعب، وقد قرر البقاء في منزله، حتى يجد النادي الإسباني، حلًا له، بحسب الصحيفة المدريدية.

وطلب اللاعب من مدربه الجديد، جولين لوبيتيجي، السماح له بالرحيل، لكن النادي يرفض بيعه حاليًا.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا، إلى أن الدولي الكرواتي قرر الخروج من ريال مدريد، منذ نهاية الموسم الماضي.


#ماتيو كوفاسيتش
#ريال مدريد

من عرب 48

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