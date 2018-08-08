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المصري النني قد يرحل عن صفوف آرسنال!

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 19:00

المصري النني قد يرحل عن صفوف آرسنال!
اللاعب المصري محمد النني (وكالات)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن اللاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد النني، قد يرحل عن صفوف فريقه في الساعات الأخيرة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وبحسب التقارير، فإن "المدفعجية" ينوي سماع العروض المقدمة لكل من اللاعبين محمد النني، داني ويلباك والكولومبي دافيد أوسبينا.

وأشارت شبكة "ESPN" الأميركية، إلى أن الإدارة اللندنية تريد القيام ببعض التحركات السريعة في الساعات الأخيرة بالميركاتو الذي سينتهي غدا الخميس.

واستطاع آرسنال التعاقد مع خمسة لاعبين هذا الصيف وهم الحارس الألماني بيرنارد لينو، المدافع اليوناني سوكراتيس، المدافع السويسري ستيفان ليشتاينر، لاعب الوسط الأوروغواياني لوكاس تورييرا والفرنسي ماتيو جوندوزي.

وكانت تقارير قد نشرت مؤخرا بأن المدرب أوناي إيميري غير مقتنع باللاعب الدولي المصري الذي قدم مستويات رائعة مع المدير الفني المخضرم أرسين فينغر قبل رحيله.

ووفقًا للشبكة الأميركية فإن مدرب الفريق أوناي إيمري ينوي التخلص من أوسبينا، وويلباك والنني، بالنسبة لويلباك فيتبقى عام واحد في عقده والنادي يريد بيعه الآن، بينما الحارس الكولومبي تم ربطه بنادي بيشكتاش التركي الذي أبدى مسبقًا رغبته في التعاقد معه، أما الفرعون الصري والذي جدد عقده في مارس الماضي تم ضم توريرا وجندوزي بمركزه الأمر الذي يجعل تواجده محل شك.

يذكر أن النني انضم لصفوف آرسنال خلال موسم 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو، بعد أن استمر في صفوف فريقه القديم 3 مواسم.


#محمد النني
#آرسنال

من عرب 48

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