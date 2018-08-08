تقارير: ريال مدريد يحدد موعدا لضم كورتوا

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني سيبرم صفقة الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما انضم الحارس كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت إذاعة راديو "أوندا سيرو" الإسبانية أن ريال مدريد سينهي ضم أفضل حارس في المونديال اليوم، الأربعاء، عقب إتمام نادي تشيلسي من ضم الحارس كيبا لتعويض رحيل كورتوا.

وأوضحت الإذاعة أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق تام مع كورتوا وسيكون الاتفاق مؤكدا اليوم، وسيكون اللاعب ضمن صفوف المدرب جولين لوبيتيجي في الموسم الجديد.

وكشفت أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس سيبقى مع الفريق الملكي ولن يرحل، بينما تفكر إدارة النادي بتقديم الحارس الأوكراني الشاب لونين على سبيل الإعارة، وكذلك عرض الحارس كيكو كاسيا للبيع قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.