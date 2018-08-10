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مانشستر يونايتد يفتتح الدوري بالفوز على ليستر سيتي

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 23:54

مانشستر يونايتد يفتتح الدوري بالفوز على ليستر سيتي
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

انطلقت مساء اليوم، الجمعة، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الكروي الجديد 2018-2019، عندما استضاف مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد".

وأسفرت المباراة عن فوز فريق "الشياطين الحمر" بهدفين مقابل هدف لليستر سيتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر أحرزه اللاعب بول بوغبا من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور 3 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 83 حسم اللاعب لوك شاو المباراة بهدف ثان لصالح أصحاب الأرض، ثم في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع أحرز اللاعب جيمي فاردي هدف الفريق الضيف الوحيد.

وبهذا الفوز حصد مانشستر يونايتد النقاط الكاملة في أول مباراة له بالدوري، علمًا أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على برايتون يوم 19 من الشهر الجاري.


#مانشستر يونايتد
#ليستر سيتي
#الدوري الإنجليزي
#بول بوغبا

مانشستر يونايتد يفتتح الدوري بالفوز على ليستر سيتي

مانشستر يونايتد يفتتح الدوري بالفوز على ليستر سيتي

مانشستر يونايتد يفتتح الدوري بالفوز على ليستر سيتي

من عرب 48

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