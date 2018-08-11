كلوب: ليفربول قادر على إحراز لقب الدوري

اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريقه قادر على تحقيق لقب الدوري الممتاز هذا الموسم 2018-2019.

وتمكنت إدارة النادي من تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي تبلغ قيمتها 182 مليون يورو.

وقال كلوب، أمس الجمعة، في تصريحات صحفية "كنت متأكد من أن إدارة النادي كانت ستقوم بهذه الصفقات من أجل بناء فريق قادر على تحقيق البريميرليغ، والأن أعتقد أننا لدينا هذا الفريق".

وعزز النادي صفوفه بالتعاقد مع الحارس أليسون بيكر، ونابي كيتا، وشيردان شاكيري، وأصبح الفريق يملك كتيبة من اللاعبين لديها القدرة على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزينة النادي منذ عام 1990.

وأكد كلوب أن فريقه يجب عليه أن يمتلك عقلية البطل، مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يتحسن سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي إذا ما أراد الفوز باللقب، وعدم الابتعاد عنه مبكرًا مثلما حدث في الموسم الماضي الذي احتل فيه الفريق المركز الرابع بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا.