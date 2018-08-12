بمساهمة صلاح: ليفربول ينتفض في انطلاقة الدوري

حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على وست هام يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين من توقيع كل من اللاعبين محمد صلاح في الدقيقة 19 وساديو ماني في الدقيقة 45+2.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 عاد اللاعب ساديو ماني لإحراز هدفه الشخصي الثاني والثالث لصالح فريقه، ثم في الدقيقة 88 اختتم اللاعب دانييل ستوريدج الأهداف بهدف رابع في شباك وست هام.

وبهذا الفوز حصد ليفربول النقاط الكاملة في أول مباراة رسمية له بالموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وسيستضيف وست هام يونايتد بمباراته المقبلة نظيره بورنموث يوم السبت المقبل، في حين سيحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس يوم 20 من الشهر الجاري.