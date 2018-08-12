راموس يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

وجه كابتن فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، رسالة لجماهير الملكي بعد التتويج بكأس "سانتياغو برنابيو" على حساب آيه سي ميلان الإيطالي.

وأسفرت المباراة التي جرت أحداثها، الليلة الماضية، عن فوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف لميلان.

وكتب راموس، عبر حسابه بموقع الصور"إنستغرام": "بطولتنا بقيت في منزلها (سانتياغو برنابيو).

وأردف في منشور رافقته صورة للفريق المتُوج بالكأس "من السرور اللعب أمامكم ولمصلحتكم. أيها المدريديين، عام جديد بنفس الشغف".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جاره أتلتيكو، الأربعاء المقبل، في السوبر الأوروبي.