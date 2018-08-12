ريال مدريد يستعد لتقديم عرض ضخم لضم هازارد

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني تستعد لتقديم عرض ضخم من أجل الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي، إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن قيمة العرض ستصل إلى 251 مليون دولار (220 مليون يورو).

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلًا عن صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن الإدارة الملكية تسعى في الوقت الحالي للتعاقد مع قائد منتخب بلجيكا لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، مشيرة إلى أن "المرينغي" جهز عرضًا ضخمًا تقدر قيمته بـ251 مليون دولار لكي يغري إدارة "البلوز" بفتح الباب أمام رحيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن عدد من مسؤولي ريال مدريد الكبار سيجتمعون معًا هذا الأسبوع لمناقشة وبحث سبل تقديم هذا العرض الكبير للنادي الإنجليزي قبل غلق سوق الانتقالات بإسبانيا في الـ31 من هذا الشهر.

وعلى الرغم من رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في التوقيع مع هازارد وأنه يراه البديل الأمثل لسد الثغرة التي أحدثها رحيل رونالدو، إلا أن الصفقة تعد معقدة في الوقت الحالي، إذ إن تشيلسي ليس مستعدًا للتخلي عن لاعب بحجم هازارد، كما أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، في أحد المؤتمرات الصحفية أن اللاعب يشعر بالسعادة في إنجلترا، إذ صرح قائلًا "هازارد لم يقل أي شيء عن سوق الانتقالات، هو سعيد بالاستمرار هنا، فلقد تحدثت معه ثلاث أو أربع مرات".