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فيديو: كريستيانو يحرز أول أهدافه بقميص يوفنتوس

تاريخ النشر: 12/08/2018 - 21:22

فيديو: كريستيانو يحرز أول أهدافه بقميص يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أحرز النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول أهدافه بقميص فريقه الجديد، يوفنتوس الإيطالي، وذلك في المباراة الودية أمام الفريق الرديف والتي انتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وجرت أحداث المباراة اليوم، الأحد، ضمن استعدادات يوفنتوس لخوض غمار الموسم الكروي الوشيك 2018-2019.

 

واحتاج رونالدو "صاروخ ماديرا" إلى 8 دقائق فقط لكي يفتتح سجله التهديفي مع السيدة العجوز، عندما تلقى كرة طويلة انفرد على إثرها بالحارس وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها على يمينه.

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) إلى صفوف يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي مقابل 112 مليون يورو، قادما من ريال مدريد.


#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو

فيديو: كريستيانو يحرز أول أهدافه بقميص يوفنتوس

من عرب 48

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