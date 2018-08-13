رئيس يوفنتوس: يجب أن نفوز بكافة البطولات

أبدى رئيس يوفنتوس الإيطالي، عن رغبته في فوز فريقه بكافة البطولات في الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وذكر أنييلي في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "سيكون عامًا صعبًا، لكن يجب أن ننتقل من الحلم إلى الأهداف، دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون هدفنا هذا الموسم، وكذلك الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا".

وأضاف "هذا العام، علينا حقًا أن نضع أمام أنفسنا هدف الفوز بكل شيء، ولكي نُحقق ذلك، فإن أليغري وجهازه يعرفون جيدًا، أن علينا أن نعمل يومًا بيوم من أجل جني الثمار في النهاية".

وختم رئيس اليوفي "ستكون حملة صعب للغاية، مليئة بالعاطفة، ولا أستطيع الانتظار حتى نبدأ".

وأبرم يوفنتوس عدة صفقات مميزة هذا الصيف، أبرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، سعيا للفوز باللقب الأوروبي.