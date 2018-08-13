للمرة الـ13 في تاريخه: برشلونة بطلا للسوبر الإسباني

توّج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه على إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، مساء الأحد.

وجرت أحداث المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بالمغرب.

وفتح إشبيلية باب التسجيل في المباراة بهدف مبكر أحرزه اللاعب بابلو سارابيا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، ثم في الدقيقة 42 أدرك اللاعب جيرارد بيكيه هدف التعادل لصالح برشلونة.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 حسم اللاعب عثمان ديمبلي المباراة بعدما أحرز هدفا ثانيا لصالح فريقه الكاتالوني.

وبالتالي، فقد حصد برشلونة أول ألقابه في أولى مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2018-2019.

تجدر الإشارة إلى أن البارسا سيستضيف بمباراته الأولى بدوري الدرجة الأولى الإسباني نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل.