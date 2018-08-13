مارسيليا يرغب بالتعاقد مع المصري النني

أبدى فريق مارسيليا الفرنسي، رغبته في الحصول على خدمات اللاعب المصري، محمد النني، من آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية فرنسية.

ووفقا للتقارير، فإن مارسيليا يريد تعويض لاعبه الكاميروني، أندري فرانك زامبو أنغوسيا، لصفوف فريق فولهام الإنجليزي من خلال التعاقد مع النني.

وقالت شبكة "ماكسي فوت"، إن "المدير الرياضي للفريق، أندوني زوبيزاريتا، يرى في اللاعب المصري البديل المناسب لتعويض رحيل أنغوسيا خاصة وأن الفرعون خارج خطط المدرب أوناي إيمري".

واستطاع آرسنال التعاقد مع خمسة لاعبين هذا الصيف وهم الحارس الألماني بيرنارد لينو، المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، المدافع السويسري ستيفان ليشتاينر، لاعب الوسط الأوروغواياني لوكاس تورييرا والفرنسي ماتيو جوندوزي، الأمر الذي جعل فرص النني في المشاركة تتقلص خاصة مع جلب ثنائي بوسط الملعب.

وكانت تقارير قد نشرت مؤخرا، أن المدرب أوناي إيمري غير مقتنع باللاعب الدولي المصري الذي قدم مستويات جيدة مع المدير الفني المخضرم أرسين فينغر قبل رحيله.

ولم يشارك اللاعب المصري في خسارة فريقه أمس الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) وظل على مقاعد البدلاء.

وفي حال استطاع النادي الفرنسي التعاقد مع النني، سيكون اللاعب المصري الثاني الذي يلعب في صفوف الفريق الأبيض بعد أحمد حسام "ميدو"، الذي نشط هناك خلال الفترة ما بين 2003-2004.

وخاض النني 72 مباراة بقميص آرسنال، وسجل هدفين وساهم في صناعة 7، فيما جدد عقده لمدة طويلة خلال شهر آذار/مارس الماضي.