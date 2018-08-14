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مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 18:48

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا
الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من تجديد عقده حارس مرماه الأول، دافيد دي خيا، بعد العروض المميزة التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة "الشياطين الحمر" على أعتاب توقيع عقد طويل الأمد، مع دي خيا الذي سينتهي عقده الجاري العام المقبل، مع وجود خيار التمديد لموسم.

وأضافت أن إدارة الفريق الإنجليزي تسعى للحفاظ على خدمات حارس مرمى الفريق، لمدة أطول، لذلك سوف تعمل على تمديد ارتباطه بالشياطين الحمر.

وذكرت أن انتقال البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد، سيسهل من إبرام العقد الجديد، حيث كان الفريق الملكي، أبرز المهتمين بخدمات دي خيا، خلال الفترة السابقة.


#مانشستر يونايتد
#دافيد دي خيا
#ريال مدريد

من عرب 48

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