يوفنتوس يوجه صفعة قوية لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي وجه صفعة لنظيره ريال مدريد الإسباني بعدما رفض عرضا للتعاقد مع أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما كشفته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، فإن "يوفنتوس رفضا عرضا من ريال مدريد، لضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش مقابل 60 مليون يورو".

وذكرت الصحيفة أن "يوفنتوس وجه صفعة قوية لريال مدريد"، بعدما قرر تجديد عقد اللاعب البوسني حتى عام 2021.

وطرح اسم بيانيتش بجانب الإسباني تياغو ألكانتارا للانضمام لريال مدريد، بعد رحيل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن صفوف الأخير إلى تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة، الغريم التاريخي للنادي الملكي، كان يسعى أيضا لضم بيانيتش، ولكنه تراجع عن إتمام الصفقة بعد أن طلب يوفنتوس الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

وبدأ بيانيتش مشواره مع كرة القدم بين صفوف قطاع الناشئين بنادي ميتز الفرنسي حتى صعد إلى الفريق الأول في موسم 2007-2008، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف اللاعب البوسني عن التطور فنيا حتى التحق بصفوف أولمبيك ليون في 2008 ثم روما في 2011، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في 2016.

وفاز بيانيتش مع نادي السيدة العجوز بلقبين في الدوري الإيطالي، ولقبين أيضا في بطولة الكأس المحلي.