مارسيلو يرفض الرد على إمكانية انتقاله ليوفنتوس

رفض النجم البرازيلي، مارسيلو دا سيلفا، الرد على التقارير التي ربطته بالرحيل عن فريقه، ريال مدريد الإسباني، والانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر اللاعب البرازيلي في المؤتمر الصحافي لمباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي "نحن هنا للحديث عن النهائي، ولن أتحدث عن أي شيء سوى النهائي".

وتابع "إنه شرف أن أخوض نهائي آخر للسوبر الأوروبي، حقا نريد اللعب والفوز به".

وتابع "كل مباراة مختلفة وكل نهائي مختلف، أتلتيكو مدريد تطور كثيرا ونحن كذلك، هناك فريقان كبيران في النهائي وسيقدمان أقصى ما لديهما للفوز وكل شيء يمكن أن يحدث".

وواصل "العمل بتواضع وتقديم كل شيء في التدريبات هو سر النجاح، نحن أفضل فريق في العالم".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مواطنه فينيسيوس جونيور، قائلا "بالنسبة لي هو الحاضر لأنه معنا في الفريق، هو لا يزال طفلا ونحاول أن ننقل له الهدوء والشعور الجيد، هو الحاضر والمستقبل وسنعمل كل ما بوسعنا لجعله يشعر بالراحة".