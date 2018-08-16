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هل يعتزل لوكاكو اللعب الدولي قريبًا؟

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 17:32

هل يعتزل لوكاكو اللعب الدولي قريبًا؟
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكر اللاعب البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، موعد اعتزاله الدولي.

وقال نجم تشيلسي السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "أعتقد أنني سأعتزل دوليًا، بعد يورو 2020.. في كل بطولة كبيرة بالنسبة لبلجيكا، لابد أن نصل إلى نصف النهائي، ثم نرى ماذا سيحدث فيما بعد".

وأضاف لوكاكو: "تدخل البطولة بهدف تحقيق اللقب، لكن لا بد ألا تتوقف قبل نصف النهائي".

وسُئل لوكاكو عن نصيحته للاعبين الشباب في منتخب بلجيكا، ليرد قائلا: "ما زلت في الـ25 من عمري، ولم أصل لذروة مستواي بعد، لذلك ما زلت أراهم منافسين لي، لأنهم يريدون أخذ مركزي (...) لكنني لن أمنحه لهم في الوقت الحالي، سيظل الأمر هكذا لسنتين، ويمكنهم أخذه بعد ذلك".

يُذكر أن لوكاكو قد أحرز مؤخرًا، برونزية مونديال 2018، مع منتخب بلاده في روسيا.

 


#لوكاكو
#مانشستر

من عرب 48

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