بعد رحيل كريستيانو: 3 لاعبين مرشحين لمنافسة ميسي

ذكرت تقارير صحفية، أنه على الرغم من الرحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلا أن هنالك لاعبين قادرين أيضًا على منافسة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

واستعرضت التقارير أبرز اللاعبين القادرين على منافسة ميسي خلال المواسم المقبلة في حال استمروا مع فرقهم والليغا بشكل عام.

ماركو أسينسيو

الشاب اليافع الذي جاء من مايوركا واستطاع ريال مدريد الظفر بخدماته بعد صراع كبير مع نادي برشلونة على التعاقد معه لكن في النهاية تمكنت الإدارة الملكية من جلب اللاعب الذي قدم مستويات رائعة مع الأبيض منذ قدومه حيث إنه خاض 92 مباراة، مسجلا 21 هدفًا، وصانعًا 10، بالإضافة إلى تتويجه بـ8 بطولات لعل أبرزها نسختان من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يلعب أسينسيو دورا تكتيكيا كبيرا مع ريال مدريد في الثلث الأخير، حيث يعتمد عليه المدربون سواء في مركزه الأساسي على الأطراف أو كمهاجم وهمي رقم 9 يتسلل بين الخطوط، كذلك العودة للوسط قليلاً لتقمص شخصية اللاعب رقم 10 في التسديد والصناعة.

أنطوان غريزمان

اللاعب المتوج بثلاث بطولات قارية هذا الموسم سواء مع فريقه أو منتخب بلاده، فبعد الفوز ببطولة الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد لم يكتف غريزمان وحقق مونديال روسيا مع الديوك، لكنه أيضًا حرص على الفوز ببطولة السوبر الأوروبي ليجمع بين 3 بطولات قارية تقربه أكثر من جائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

غريزمان الذي تمكن من خوض 50 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات مع الأتليتي (49 بالإضافة لمباراة السوبر الأوروبي) سجل 29 هدفًا، وصنع 15، سيكون له باع كبير خلال الموسم المقبل مع الروخيبلانكوس وتحديدا في منافسة ميسي الذي يسيطر على أرقام الليغا سيطرة شاملة لما يقدمه من مستويات رائعة.

رودريغو مورينو

اللاعب الدولي الإسباني والذي ينشط في كافة مراكز الهجوم بنادي فالنسيا، هو الآخر أحد أهم اللاعبين الموجودين في البطولة الإسبانية خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه خاض 44 مباراة الموسم الماضي مع الخفافيش مسجلا 19 هدفًا، وصانعًا 7، بالإضافة إلى تمتعه باللعب يمينًا ويسارًا وحتى في حال عودته لتقمص دور اللاعب رقم 10.

يذكر أن مورينو ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالانضمام لصفوف فريق ريال مدريد خاصة وأن مدرب الفريق جولين لوبيتيجي سبق ودرب اللاعب خلال بطولة أمم أوروبا لمن دون الـ21 عامًا.

بشكل عام وبالرغم من ذكرنا لثلاثة أسماء سيدخلون في منافسة قوية مع ميسي الموسم المقبل، إلا أن غريزمان وأسينسيو هما الأقرب للسير مع ميسي خطوة بخطوة حيث إن الموسم المقبل سيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقة للإسباني الشاب ماركو خاصة بعد رحيل رونالدو ومشاركته المتوقعة بشكل أساسي، فيما سيكون لغريزمان وجود كبير حال تألقه رفقة دييغو كوستا الذي لمع في السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد مسجلا هدفين.