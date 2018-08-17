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ريال مدريد يحدد شرطا لإبرام صفقات جديدة

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 12:53

ريال مدريد يحدد شرطا لإبرام صفقات جديدة
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني وضعت شرطا لقاء التعاقد مع لاعبين جدد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية أواخر الشهر الجاري.

وذكر راديو "كوبي"، أن "ريال مدريد لا يمتلك أي خطط حاليا لتعزيز صفوف الفريق، وأن الإدارة تفضل إعطاء دقائق للاعبين مثل ناتشو، فينيسيوس ودي توماس".

وأضاف أن الإدارة ستنتظر مرور أول جولتين على الأقل من الليغا، وإذا سارت الأمور بصورة طبيعية، فإنها ستجدد الثقة في التشكيلة الحالية، فيما ستتحرك سريعا قبل نهاية الميركاتو، حال مواجهة الملكي أي صعوبات.

وأشار إلى أن الإدارة، ترى أنه القائمة الحالية مميزة، ولا تحتاج لدعم رغم مغادرة نجم الفريق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وخسارة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.


#ريال مدريد

من عرب 48

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