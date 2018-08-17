ريال مدريد يضع عينه على لاعب ألماني

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب من الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الخيارات أمام ريال مدريد محدودة، في حال قرر التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الذي ينتهي في 31 آب/أغسطس الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 3 خيارات أمام ريال مدريد لدعم الهجوم وهي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، والإسباني رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا والألماني تيمو فيرنر من لايبزيج.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنر، هو الخيار الأبرز أمام ريال مدريد، خاصة أنه لاعب شاب، فضلًا عن تسجيله 42 هدفًا في 74 مباراة، خلال الموسمين الماضيين مع لايبزيج.