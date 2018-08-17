مودريتش يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، قام بتوجيه رسالة لجماهير فريقه، ريال مدريد، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي بالنتيجة 4-2.

وكتب مودريتش، عبر حسابه على شبكة الصور "إنستغرام": "هزيمة قاسية، لكنها لا توضح مسار الفريق هذا الموسم، لقد حان الوقت للانطلاق والاستمرار في العمل كما نفعل دائمًا".

وتشير الرسالة إلى أن اللاعب ينوي البقاء مع ريال مدريد هذا الموسم، بعد الكثير من التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الحالي، ورفضه التجديد للميرنجي.

وفي نفس السياق، قرر ريال مدريد تقديم شكوى ضد إنتر ميلان في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن ريال مدريد سيشكو إنتر ميلان للفيفا، بسبب دخول النيراتزوري في مفاوضات غير شرعية مع مودريتش.

وأوضحت أنه على الرغم من العلاقات الجيدة بين ريال مدريد وإنتر ميلان، إلا أن النادي الإسباني يشجب وبقوة ما يفعله النيراتزوري، من أجل التعاقد مع مودريتش، هذا الصيف.

وقد يقرر الفيفا توقيع عقوبات على إنتر ميلان إذا ثبت دخوله في مفاوضات مع لاعب يمتلك عقدًا ساريًا مع نادٍ آخر.