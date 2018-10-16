برشلونة يتلقى أنباء جيدة بشأن أومتيتي

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني تلقى أنباء جيدة بخصوص حالة مدافعه الفرنسي، صامويل أومتيتي، الذي غاب عن صفوفه في الفترة الماضية بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وكان النادي الكاتالوني، قد أصدر بيانا في الأيام الماضية أكد فيه معاناة الدولي الفرنسي من مشاكل في الركبة ستمنعه من المشاركة في الفترة المقبلة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن مدة غيابه قد تمتد إلى 4 أشهر لو خضع لجراحة في ركبته.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ذو الـ25 عاما يستجيب للعلاج بشكل جيد، وأن هناك حالة من التفاؤل في برشلونة بشأن موعد عودة أومتيتي للمباريات، والذي قد يكون في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذا استمر هذا التحسن.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" فإن الأطباء في المنتخب الفرنسي تواصلوا اليوم مع الجهاز الطبي لبرشلونة حول حالة أومتيتي، حيث تتجه المؤشرات إلى تقليص مدة غيابه التي أعلن عنها في الأيام الماضية، كما لم يتم مناقشة إجراء عملية جراحية.

وأوضح أطباء البارسا طبيعة إصابة المدافع التي تتمثل في التهاب في الغضروف، حيث سيحتاج للراحة بجانب إعادة تأهيله بتقوية عضلات الفخذين لتجنب تكرار الإصابة.

ويهدف البلوغرانا، إلى أن يعود أومتيتي بعد التوقف الدولي المقبل في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، دون أن يمر بغرفة العمليات، على الرغم من أنه أمر غير مستبعد.

وتأكد غياب أومتيتي عن الـ3 مباريات المقبلة للبارسا، وتحديدا أمام إشبيلية وإنتر ميلان وريال مدريد.