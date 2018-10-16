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برشلونة ينافس مانشستر يونايتد على صفقة دفاعية

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 16:03

برشلونة ينافس مانشستر يونايتد على صفقة دفاعية
النجم البلجيكي توبي ألديرفيريلد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني انضم للمنافسة مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل إبرام صفقة دفاعية خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن برشلونة سينافس مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي المقبل، للحصول على خدمات البلجيكي توبي ألديرفيريلد، نجم توتنهام.

وينتهي عقد توبي ألديرفيريلد مع توتنهام، بنهاية الموسم الحالي، وبإمكانه المغادرة مجانًا في الصيف المقبل، مما يمهد لرحيله عن السبيرز، في الميركاتو الشتوي القادم، بمقابل مادي ضعيف.

ويسعى برشلونة، إلى تدعيم دفاع الفريق الكاتالوني، بعد إصابة الثنائي توماس فيرمايلين وصامويل أومتيتي، وتراجع مستوى جيرارد بيكيه.

وحاول مانشستر يونايتد، ضم المدافع البلجيكي، الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم، لكنه سيحاول الحصول على خدماته، في كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان مستقبل ألديرفيريلد موضع شك، حيث غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة، لكنه تعافى وبات عنصرًا مؤثرًا في تشكيلة توتنهام، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده، يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#توبي ألديرفيريلد
#توتنهام هوتسبير

من عرب 48

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