الريال يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة ليفانتي

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني تلقى دفعة معنوية بعودة لاعبه الفرنسي إلى تدريبات الفريق استعدادا للمباراة أمام ليفانتي بالدوري يوم السبت المقبل.

وانضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، اليوم، للمران الجماعي للفريق الملكي، الذي شهد أيضا عودة الدوليين سيرجيو راموس، داني سيبايوس، ماركو أسينسيو، جيسوس فاييخو وفينيسيوس جونيور.

وكان بنزيمة، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في أوائل الشهر الماضي، قد تدرب خلال اليومين الماضيين على العشب ولكن بشكل منفرد، مع وبدون كرة، ولكنه انضم اليوم، للمران الجماعي، ليكمل ثالث جلسة مران له هذا الأسبوع.

كما شارك راموس وسيبايوس في المران، بعدما خاضا الإثنين الماضي، مواجهة منتخب إسبانيا أمام إنجلترا، ولتي لعب فيها ناتشو كذلك، لكنه عاد أمس الثلاثاء، للمدينة الرياضية للفريق الملكي في فالديبيباس.

وشهد المران كذلك مشاركة لاعبين من الفريق الرديف، سرخيو لوبيز، فران جارسيا، خايمي سيواني، ألفارو فيدالجو وخابي سانشيز، إضافة لفاييخو، الذي قام بتدريبات للركض، وفينيسيوس جونيور، عقب انضمامهما لمنتخبي إسبانيا تحت 21 عاما والبرازيل تحت 20 عاما على الترتيب.

بدوره، تدرب الجناح الويلزي، غاريث بيل، الذي ينتظر أن يجلس كبديل على الأقل أمام ليفانتي، وأسينسيو، داخل صالة الألعاب الرياضية، بحسب ما أفاد النادي.

في حين يواصل المدافع داني كارفاخال عملية تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة النعلية لساقه اليسرى.

وسيعود الفريق لمواصلة التدريبات، غدا الخميس، مع استعادته لجميع اللاعبين الدوليين.