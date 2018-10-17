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برشلونة لا ينوي تجديد عقد ميسي

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 09:20

برشلونة لا ينوي تجديد عقد ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني نفى الأنباء التي جرى تداولها في الفترة الأخيرة حول تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والذي ينتهي عام 2021.

وأكد جوزيف فيفيس، المتحدث الرسمي باسم النادي الكاتالوني، أمس الثلاثاء، أن الإدارة لم تفتح موضوع تجديد عقد النجم الأرجنتيني، الذي مدد بقاءه الموسم الماضي.

وقال فيفيس بحسب صحيفة "سبورت": "ليس على طاولة النادي تجديد عقد ميسي. أنا المتحدث الرسمي ولا أعرف شيء. لقد جددنا عقده وأعتقد أن تلك الأخبار غير صحيحة".

وكان البرغوث جدد عقده مع البلوغرانا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مقابل راتب إجمالي وصل 50 مليون يورو، وصافي 35 مليونا، كما تم وضع شرط جزائي بـ700 مليون.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#ليونيل ميسي

من عرب 48

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