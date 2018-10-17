تقارير: نيمار يريد العودة إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا يرغب في العودة مجددا إلى فريق برشلونة الإسباني ومعقله "كامب نو".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية إن نيمار يتواصل دائما مع مسؤولين من إدارة النادي الكاتالوني وعرض عليهم نفسه للعودة مجددا إلى برشلونة، مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها ابن السيليساو بعرض نسفه على ناديه السابق.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار نادم على ترك برشلونة، والذهاب إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نادي باريس سان جيرمان والذي قام بضمه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الذي كان يربطه بالبلوغرانا، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم منذ ذلك الحين.

ومن جانبه، أكدت "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة استقبل عروض نيمار عليه ببرود ولا ينوي التحرك لاستعادة اللاعب من جديد، حيث ما زال يؤلم الجميع داخل "كامب نو" خداع نيمار لهم بعدما ظل في حالة صمت قبل دفع ناصر الخليفي شرطه الجزائي ليصاب الفريق بصدمة كبيرة من تصرف اللاعب ورحيله عن البارسا.

جدير بالذكر أن عملية عودة نيمار مرة أخرى إلى برشلونة ليست مستحيلة ولكنها تكاد تكون معقدة للغاية وذلك يعود لعدة أسباب أولها وأهمها العلاقة السيئة التي يكنها الناديان لبعضهما منذ فترة طويلة وصعوبة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نجمه الأول، والسبب الثاني يعود إلى: هل يحتاج برشلونة لنيمار في تشكيلة الفريق؟، والسبب الثالث: هل برشلونة قادر على تقديم عرض كبير لضم نيمار ودفع عمولة لوالده ووكيل أعماله أيضا والذي كان قد حصل من الـ"بي إس جي" على 26 مليون يورو لإقناع نيمار بالرحيل عن برشلونة، والسبب الرابع: هل سيتمكن برشلونة من تحسين صورة نيمار أمام جمهوره؟