  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

جماهير يوفنتوس قد تقاطع مواجهة ميلان!

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 13:40

جماهير يوفنتوس قد تقاطع مواجهة ميلان!
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن جماهير يوفنتوس الإيطالي أعربت عن غضبها بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام آيه سي ميلان، المقررة الشهر القادم على ملعب الأخير "سان سيرو"، ضمن أحداث الجولة 12 من الدوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن سعر التذكرة وصل إلى 75 يورو.

وأضافت الصحيفة أن جماهير يوفنتوس، التي دائمًا ما تدعم فريقها في سان سيرو، قد تمتنع بشكل كبير عن حضور المباراة، لتترك بذلك فجوة في الجزء المخصص لها، الذي يستوعب حوالي 4500 شخص.

يشار إلى أن جماهير البيانكونيري، احتجت أكثر من مرة على ارتفاع أسعار التذاكر، منذ انطلاق الموسم الحالي، عقب انضمام كريستيانو رونالدو للفريق.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ميلان
#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقارير: نيمار يريد العودة إلى برشلونة
تقارير: نيمار يريد العودة إلى برشلونة

2018-10-17

غريزمان يكشف سر الفوز على ألمانيا
غريزمان يكشف سر الفوز على ألمانيا

2018-10-17

برشلونة لا ينوي تجديد عقد ميسي
برشلونة لا ينوي تجديد عقد ميسي

2018-10-17

الأكثر قراءة

تصفيةُ خاشقجي تمّت على أنغام الموسيقى بحضور القنصل السعوديّ

تصفيةُ خاشقجي تمّت على أنغام الموسيقى بحضور القنصل السعوديّ

2018-10-16
مسؤول تركي: عثرنا على

مسؤول تركي: عثرنا على "دليل مؤكد" على مقتل خاشقجي بالقنصلية

2018-10-16
آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين والأردن ومصر

آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين والأردن ومصر

2018-10-16
المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

2018-10-16
الجيش الإسرائيلي سعى لمنظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل

الجيش الإسرائيلي سعى لمنظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل

2018-10-16