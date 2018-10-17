جماهير يوفنتوس قد تقاطع مواجهة ميلان!

أفادت تقارير صحفية، بأن جماهير يوفنتوس الإيطالي أعربت عن غضبها بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام آيه سي ميلان، المقررة الشهر القادم على ملعب الأخير "سان سيرو"، ضمن أحداث الجولة 12 من الدوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن سعر التذكرة وصل إلى 75 يورو.

وأضافت الصحيفة أن جماهير يوفنتوس، التي دائمًا ما تدعم فريقها في سان سيرو، قد تمتنع بشكل كبير عن حضور المباراة، لتترك بذلك فجوة في الجزء المخصص لها، الذي يستوعب حوالي 4500 شخص.

يشار إلى أن جماهير البيانكونيري، احتجت أكثر من مرة على ارتفاع أسعار التذاكر، منذ انطلاق الموسم الحالي، عقب انضمام كريستيانو رونالدو للفريق.