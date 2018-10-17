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غريزمان يكشف سر الفوز على ألمانيا

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 09:28

غريزمان يكشف سر الفوز على ألمانيا
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية عن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، الذي قاد منتخب بلاده للفوز على ألمانيا (2-1)، الليلة الماضية، ضمن بطولة دوري أمم أوروبا، قوله إن "فريقه استعاد قوته وتماسكه في الشوط الثاني من المباراة وهو ما لم يحدث في الشوط الأول".

وذكر مهاجم أتلتيكو مدريد في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب "دو فرانس" ضمن المجموعة الأول للمستوى الأول "الشوط الأول كان سيئا من جانبنا، أعتقد أن لعب ألمانيا بثلاثة مدافعين في الخلف أربكنا. كان علينا تصحيح بعض الأمور الخططية بين الشوطين داخل غرف الملابس".

وأكد غريزمان أن "المشكلة الأكبر في الشوط الأول كانت في افتقاد الأداء الجماعي".

وأضاف "تحدثنا بصراحة داخل غرف الملابس. الفوز بالمونديال جاء نتيجة العمل الجماعي، وبهذه الطريقة فقط سنفوز بالمباريات".

وحول الهدف الأول الذي سجله بالرأس من عرضية متوسطة من لوكاس هيرنانديز، أوضح صاحب الـ27 عاما أنه كان عليه أن يضع جبهته في الكرة لأنها كانت قوية ومتوسطة الارتفاع.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أنطوان غريزمان
#ألمانيا
#فرنسا
#دوري أمم أوروبا

من عرب 48

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