فرنسا تقلب الطاولة على ألمانيا بثنائية غريزمان

أحدث منتخب فرنسا المنقلب أمام نظيره منتخب ألمانيا بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا.

وسجل هدفا المنتخب الفرنسي اللاعب أنطوان غريزمان، وفي المقابل أحرز هدف المنتخب الألماني اللاعب توني كروس من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع بطل العالم رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد ألمانيا عند نقطة واحدة وهي تحتل المركز الثالث والأخير.

وفرض المنتخب الألماني سطوته على أصحاب الأرض منذ البداية، ليشن ليروي ساني أولى الهجمات على مرمى فرنسا، بعد مرور 10 دقائق، بتوغله من الجانب الأيسر، مرسلا عرضية أرضية، قبل أن يبعدها لوريس بقدمه.

ولم تمر سوى 3 دقائق حتى تسبب ساني في احتساب ركلة جزاء لصالح ألمانيا، بعدما اصطدمت عرضيته بيد كيمبيمبي، لينبري لها كروس، ويتقدم المانشافت بهدف.

وتواصلت خطورة ساني بعدما انطلق اللاعب الألماني بمرتدة، في الدقيقة 18، قبل أن يمرر بينية إلى زميله تيمو فيرنر، لكن لوريس خرج من مرماه وأبعدها ببراعة.

وجاءت أولى محاولات المنتخب الفرنسي على مرمى ألمانيا من تسديدة أرضية ضعيفة، نفذها بول بوغبا، لكنها حادت عن مرمى الحارس مانويل نوير.

ولم تهدأ ماكينات ألمانيا رغم التقدم وتواصل الزحف الهجومي نحو مرمى لوريس، الذي تصدى ببراعة لكافة الهجمات، وسط رعونة مدافعي فرنسا، الذين فشلوا في منع لاعبي المانشافت من الوصول إلى مرماهم.

وشهدت الدقيقة 39 أولى الفرص الحقيقية لرجال ديشامب، بعدما أرسل أنطوان غريزمان كرة بينية داخل منطقة الجزاء، انزلق مبابي لمواجهتها بقدمه داخل الشباك، لكنها طالت عليه، لتضيع فرصة هدف التعادل.

وظهر المنتخب الفرنسي بشكل مغاير مع بداية الشوط الثاني، ليبدأ تحكمه في زمام الأمور، قبل أن يُضيع فرصة هدف محقق، في الدقيقة 51، بعدما أرسل لوكاس هيرنانديز كرة بينية إلى مبابي، الذي سددها بيمناه، ليتمكن نوير من إبعادها بقدمه ببراعة إلى ركنية.

ولم تتنظر فرنسا طويلا لترجمة سيطرتها، بعدما نجح غريزمان في تحويل عرضية هيرنانديز برأسية متقنة إلى شباك نوير، معادلا النتيجة لأبطال العالم، في الدقيقة 62.

ورد المنتخب الألماني جاء بتسديدة يسارية من سيرجي جنابري، لكن رويس أبعدها بسهولة بقبضة يده، ليقرر لوف، في الدقيقة 76، إجراء أول تغييراته بالدفع بجوليان دراكسلر، بدلا من ساني، الذي بدا عليه الإرهاق.

وفي الدقيقة 78، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فرنسا، بعد إعاقة بليز ماتويدي من قِبل ماتس هوميلز داخل المنطقة، لينبري لها غريزمان، الذي أودعها الشباك بنجاح، مسجلا الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده.

وحاول لوف تدارك الأمور بإخراج ماتياس جينتر، ليدفع بجوليان براندت، بعد تقدم فرنسا، بينما أخرج ديشامب مهاجمه مبابي، ليقحم عثمان ديمبيلي، بدلا منه، في الدقيقة 86، لتمر الدقائق حتى أطلق الحكم صافرته، معلنا فوز فرنسا بنتيجة 2-1.