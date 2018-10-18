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أبيدال يسدي النُصح لنجم باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 18/10/2018 - 11:13

أبيدال يسدي النُصح لنجم باريس سان جيرمان
أدريان رابيو (أ ف ب)
عرب ٤٨

أسدى السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، الفرنسي إيريك أبيدال، نصيحة إلى نجم نادي باريس سان جيرمان، مواطنه أدريان رابيو، والمطلوب بشدة في الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رابيو يرفض التجديد للفريق الفرنسي لغاية الآن، على الرغم من محاولة إغرائه بمكافأة تجديد تصل إلى 8 ملايين يورو، وراتب سنوي قدره 7.2 مليون يورو.

وارتبط رابيو بالانتقال لصفوف برشلونة، خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام البلوغرانا بتدعيم خط وسط الفريق، حيث يُعد على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين.

وقالت نفس الصحيفة، إن "أبيدال أوصى رابيو، بالصبر التام، لغاية كانون الثاني/ يناير المقبل، ليصبح لاعبا حرا، ويمكنه التوقيع لأي فريق يريده".

وفي نفس السياق، ينتهي عقد النجم رابيو مع سان جيرمان في الموسم الحالي، وسيكون قادرا على التوقيع مع أي فريق مجانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن رابيو رفض أربعة عروض من ناديه الفرنسي، من أجل التمديد والتوقيع على عقد جديد.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كرة قدم
#رياضة
#برشلونة
#فرنسا
#سان جيرمان
#أبيدال
#رابيو

من عرب 48

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