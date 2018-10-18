تغريم فيدال 800 ألف يورو على خلفية شجار في ملهى بميونيخ

غرمت محكمة ألمانية في ميونيخ، لاعب الوسط التشيلي لفريق برشلونة الإسباني أرتورو فيدال، مبلغ 800 ألف يويو، بسبب تورطه في شجار في إحد الملاهي الليلية الصيف الماضي وتحميله مسؤولية أضرار.

وغرمت المحكمة الألمانية فيدال، اللاعب الدولي التشيلي محملة إياه أضرار 80 يوم عمل في الملهى بواقع 10 آلاف يورو في اليوم، علما بأن فيدال ترك بايرن ميونيخ الألماني في آب/ أغسطس الماضي، بعد ثلاثة مواسم أمضاها معه، وانتقل إلى برشلونة الإسباني.

وغاب فيدال (31 عاما) عن جلسة لفظ الحكم، بسبب مشاركته، الأربعاء، في المباراة الدولية الودية التي فازت فيها تشيلي على المكسيك 1-صفر، وحضر موكله.

وأدين فيدال والأخ غير الشقيق له ساندرينو، بالتعرض لرجل في ملهى "ميونيخ كراون" في أيلول/ سبتمبر 2017، استنادا إلى كاميرات المراقبة.

وغرم ساندرينو (25 عاما)، 18 ألف يورو، بواقع تحميله عطل وضرر عن 120 يوم عمل بقيمة 150 يورو في اليوم، وهي الغرامة الأعلى بسبب استعماله كوبا زجاجيا خلال الحادث.

ولم يتكمن أرتورو فيدال من إثبات نفسه أساسيا في تشكيلة برشلونة، وهو شارك مرتين أساسيا مع الفريق الكاتالوني في ثماني مباريات في بطولة إسبانيا.