هيغوين: يوفنتوس أجبرني على الرحيل

قال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين، مهاجم ميلانو، إنه حظي بمعاملة رائعة جدا من يوفنتوس حتى جاءت لحظة إجباره على الرحيل بعد التعاقد مع الهداف البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وانتقل هيغوين إلى ميلانو لمدة موسمين على سبيل الإعارة في آب/ أغسطس، قادما من يوفنتوس بعدما أحرز هناك لقب الدوري مرتين وكأس إيطاليا مرتين وسجل 55 هدفا في 105 مباريات في كل المسابقات.

وجاء رحيل المهاجم الأرجنتيني، الذي أكد أن القرار لم يكن قراره، بعد فترة قصيرة من تعاقد بطل إيطاليا قادما من ريال مدريد.

وأبلغ هيغوين صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، في مقابلة نشرت اليوم الخميس، أنه شعر بوجود شيء خاطئ عندما جلس على مقاعد البدلاء أمام ميلانو في نهائي كأس إيطاليا في أيار/مايو الماضي.

وقال هيغوين "في هذا اليوم شعرت أنه ربما يكون قد انكسر شيء ما ثم تعاقدوا مع رونالدو. قرار الرحيل لم يكن قراري. أعطيت كل شيء ليوفنتوس وفزت بالعديد من الألقاب وبعد ذلك جاء كريستيانو".

وأضاف "أراد النادي أن يحقق طفرة في المستوى وأبلغني أنه لا يمكنني البقاء وأنه سيحاول البحث عن حل. أفضل حل كان ميلانو". ورغم ذلك أكد هيغوين أنه لا يحمل أي مشاعر سيئة.

وقال هيغوين "شعوري يتعلق بالحب لأنهم عاملوني بشكل رائع جدا. الأصدقاء والمشجعون عاملوني بشكل مفعم بالعواطف لكني لم أطلب الرحيل وكما يقول الجميع لقد أبعدوني".

وسجل هيغوين أربعة أهداف في أول تسع مباريات مع ميلانو وسيخوض قمة المدينة لأول مرة أمام إنترناسيونالي يوم الأحد.