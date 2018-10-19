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بنزيمة يرد على اتهامه بخطف وكيل لاعبين

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 08:50

بنزيمة يرد على اتهامه بخطف وكيل لاعبين
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، نفى تورطه في قضية اختطاف وكيل أعمال اللاعبين، ليو دي سوزا.

وكتب بنزيمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحد أقارب بنزيمة يلامس ذراع دي سوزا، إنه اختطاف؟ وضرب دي سوزا بشدة وتأثر عمله، ويقول إن بنزيمة كان في السيارة. هل ما يحدث في هذا العالم حقيقي؟".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ليو دي سوزا اتهم اثنين من أصدقاء بنزيمة بمحاولة خطفه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحادثة تعود إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب فوز باريس سان جيرمان على ليون بنتيجة 5-0 في الدائرة 13 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتقدم دي سوزا بشكوى للشرطة الفرنسية، تفيد بمحاولة اختطافه، وحبسه بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعرضه للعنف.

وأفاد التقرير، بأن التحقيقات تم فتحها بسبب محاولة ابتزاز الوكيل، ويُقال إنه توجد ديون بين الأطراف بقيمة 50 ألف يورو، قد تكون الدافع لهذا التصرف.

وبالتواصل مع سيلفان كورمير، محامي بنزيمة، أكد أن كل ما يقوله دي سوزا كذب.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كريم بنزيمة
#ليو دي سوزا

من عرب 48

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