بوغبا يختار أفضل لاعب في البريمييرليغ

اختار لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، لاعبه المفضل بالموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر بوغبا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يمكنكم أن تروا موقف تشيلسي هذا الموسم، فهو يفوز، ولديه شخصية لا يمكن تجاهلها، إيدين هازارد".

ويستضيف تشيلسي، نظيره مانشستر يونايتد، غدًا في قمة الجولة التاسعة من البريمييرليغ في ملعب ستامفورد بريدج.

وأضاف أنه "يتألق من مباراة لأخرى، وربما هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، فريقه يسير بشكل جيد ويحقق نتائج جيدة".

وتابع "بالنسبة لنا، لقد عدنا لطريق الفوز أمام نيوكاسل، ونحن بحاجة إلى المزيد من النقاط، سوف تكون مباراة صعبة، فنحن وهم نحتاج إلى نقاط المباراة".

وأكمل "سنلعب خارج ملعبنا وهي مباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، لذا فهي مباراة كبيرة، بالنسبة لي هذه من أفضل المباريات التي يجب أن تلعبها، تلعب أمام لاعبين جيدين في فريق كبير".

واختتم "دائمًا ما كان هناك تنافسا قويا بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، في مثل هذه المباريات تلعب تحت ضغط، ولهذا السبب أريد اللعب فيها".

ويأمل مانشستر يونايتد في أن ينهي مسيرته المروعة في ستامفورد بريدج، ففي آخر 16 زيارة لمعقل البلوز فاز الشياطين الحمر مرة واحدة فقط.