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توتنهام يغري برشلونة للاستغناء عن مالكوم

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 12:11

توتنهام يغري برشلونة للاستغناء عن مالكوم
اللاعب البرازيلي مالكوم (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، الذي يعاني من قلة المشاركة مع فريقه برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن مالكوم بات مرغوبًا فيه بالسوق، مما يضع برشلونة في وضح يسمح له بإعادة الاستثمار في الصفقة، التي كلفت خزائن البلوغرانا نحو 40 مليون يورو في الصيف.

وأشارت إلى أن توتنهام، يغري برشلونة بعرض 50 مليون يورو لضم مالكوم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أي بزيادة نحو 10 ملايين يورو، عما دفعه البارسا في الصفقة، على الرغم من أن البلوغرانا لا ينوي الاستماع لأي عروض في الوقت الراهن، ويريد الانتظار ورؤية كيف ستطور الأمور في الأسابيع المقبلة.

واستطاع برشلونة أن يخطف مالكوم قبل روما، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد أن فشلت صفقة البرازيلي الآخر ويليان من تشيلسي.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من الوضع غير الجيد للاعب في الفريق حتى الآن، إلا أنه يتمتع بالهدوء والثقة في إمكانياته، لكنه يعرف أيضًا أن العديد من الأندية سترغب في ضمه لو قرر الرحيل.

ولفتت إلى أن برشلونة، علم باهتمام إنتر ميلان وآرسنال، حيث طلب الناديان من البارسا الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة وهو ما لا يريده النادي الكاتالوني حتى الآن.

وختمت بأنه على الرغم من كثرة اللاعبين في هجوم برشلونة في الوقت الراهن، إلا أن الموسم ما زال طويلًا، وسوف يأتي الوقت الذي يكون فيه لمالكوم أهمية.

وكان توتنهام يرغب في الحصول على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن بوردو رفض رحيله، لكن النادي اللندني سوف يحاول التعاقد مع اللاعب في كانون الثاني/يناير القادم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مالكوم دي أوليفيرا
#توتنهام هوتسبير
#برشلونة

من عرب 48

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