ريال مدريد يرغب بالتعاقد مع لاعب تشيلسي

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم القادم.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلا عن موقع "Le10Sport" الفرنسي، عن اهتمام إدارة الميرنغي بالتعاقد مع نغولو كانتي، نجم البلوز، والفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

وأبرزت الصحيفة، بأن صاحب الـ27 عاما سعيد للغاية برغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد معه، رغم أن فكرة انتقاله للنادي الملكي قد تكون معقدة.

وقد يواجه ريال مدريد عقبة نحو إتمام تلك الخطوة، بسبب الراتب العالي الذي سيطلبه الدولي الفرنسي، في ظل اهتمام فرق أخرى بالظفر بخدماته، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، وذلك في حالة أن قرر اللاعب تغيير وجهته في الصيف.

ومن جانبها، تتيقظ إدارة تشيلسي لموقف نجمها، إذ ستتحرك للحفاظ عليه من مطاردات الفرق الأوروبية، بتجديد عقده ومنحه راتبا كبيرا.

ولا يعد كانتي، اللاعب الوحيد من تشيلسي، الذي يشد أنظار ريال مدريد في الفترة الحالية، حيث يبحث الفريق الملكي إمكانية التعاقد مع إيدين هازارد هداف البريميرليغ في الانتقالات الصيفية، خاصة مع الإشارات الواضحة مع النجم البلجيكي برغبته في الانتقال للميرنغي.