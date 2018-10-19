قرعة كأس الملك: مواجهتان سهلتان للريال وبرشلونة

سحبت اليوم، الجمعة، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي ستقام مباريات الذهاب منها يوم 31 من الشهر الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يوم 5 كانون الأول/ديسمبر القادم.

ووضع الاتحاد الإسباني في حسبانه إبعاد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا (ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد)، والدوري الأوروبي (إشبيلية وريال بيتيس وفياريال)، عن فرق الدرجة الأولى، على أن تواجه فرقا من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد مع يونيون ديبورتيفا مليلية، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، كما يلتقي برشلونة مع نظيره ليونيسا الذي يشارك بالدرجة الثانية، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره سان أندرو، المنافس بالدرجة الثالثة أيضا.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا كما يلي:

برشلونة - ليونيسا

فالنسيا - إيبرو

ريال مدريد - مليلة

أتلتيكو مدريد - سان أندرو

إشبيلية - فيلانوفينسي

ريال بيتيس - راسينغ

فياريال - ألميريا

بلد الوليد - ريال مايوركا

قادش - إسبانيول

إيبار - سبورتينغ خيخون

خيتافي - لوجو

ليفانتي - قرطبة

أتلتيك بيلباو - هويسكا

ديبورتيفو ألافيس - جيرونا

ليغانيس - رايو فاليكانو

ريال سوسييداد - سيلتا فيغو