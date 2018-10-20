بايرن ميونخ يعود إلى سكة الانتصارات

عاد فريق بايرن ميونخ إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على فولفسبورغ بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وسجل أهداف الفريق البافاري كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) وخاميس رودريغيز، وفي المقابل أحرز هدف فولفسبورغ الوحيد اللاعب فوتر فيغورست.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز الثاني حاليا بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولفسبورغ عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر.

وبدأ بايرن ميونخ، المباراة بسيطرة كاملة، عابها عدم الوصول بفرص تهديفية حقيقية نحو مرمى الحارس كوين كاستيلس.

ودخل فولفسبورغ في أجواء اللقاء بعد مرور 14 دقيقة، وشن أرنولد ماكسيمليان، هجمة واعدة، قبل أن يعيقه نيكلاس سولي قبل دخول منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب دون احتساب مخالفة.

وكاد بايرن ميونخ، أن يهز الشباك، بتسديدة من آريين روبن، تصدى لها الحارس كاستيلس ببراعة، لترتد إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي قابلها بتسديدة ردتها العارضة، قبل أن تعود إليه، ليسددها خارج المرمى.

وعاد ليفاندوفسكي لتعويض الفرصة الضائعة، بتسجيل هدف التقدم للفريق البافاري، في الدقيقة 30، بعدما تسلم تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليضعها بين قدمي حارس فولفسبورغ.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول روبن، الحصول على ركلة جزاء بالسقوط داخل منطقة الجزاء، قبل أن يشهر الحكم، البطاقة الصفراء في وجهه بداعي التحايل.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، استبدال الظهير النمساوي ديفيد ألابا، ليحل بدلا منه البرازيلي رافينيا، العائد من غياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

ولم ينتظر بايرن ميونخ سوى 3 دقائق على بداية الشوط الثاني، لينجح ليفاندوفسكي في التوقيع على الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استغل هفوة مدافع فولفسبورغ، الذي مرر له الكرة برأسه بالخطأ، ليستقبلها المهاجم البولندي بمراوغة للحارس كاستيلس، قبل أن يضعها داخل الشباك.

ولم يسعد الضيوف بتقدمهم، بعدما تعرض آريين روبن للطرد، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة 57.

واستغل فولفسبورغ، النقص العددي سريعًا بتقليص النتيجة، بعد 6 دقائق فقط، عن طريق فوتر فيغورست، الذي قابل عرضية زميله بلمسة واحدة داخل شباك بايرن ميونخ.

وحاول كوفاتش، السيطرة على وسط الملعب بعد هدف فولفسبورغ، بإقحام ليون غوريتسكا بدلًا من جنابري، قبل أن ينجح خاميس رودريغيز في تعزيز تقدم بايرن بهدف ثالث، في الدقيقة 72.

وحاول فولفسبورغ، شن العديد من الهجمات في الدقائق المتبقية، وهدد مرمى الحارس مانويل نوير، دون أن ينجح في تقليص النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-1.