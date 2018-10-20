تشيلسي ومانشستر يونايتد يفترقان بالتعادل

افترق فريقا تشيلسي ومانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "البلوز" كل من اللاعبين أنتونيو رودريغر وروس باركلي، وفي المقابل سجل هدفي "الشياطين الحمر" اللاعب أنتوني مارسيال.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يتصدر حاليا ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد مانشستر يونايتد 14 نقطة وهو يحتل المركز الثامن حاليا.

وشهدت الدقائق الـ10 الأولى فترة جس نبض بين الفريقين، ونفّذ البرازيلي ويليان ركلة حرّة مباشرة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 11.

ورد يونايتد في الدقيقة 16، عندما أعاد الظهير الأيسر لوك شو الكرة إلى منطقة الجزاء، لتصل رأس غير المراقب روميلو لوكاكو الذي أرسلها بعيدا عن المرمى أيضا.

وجاء هدف التقدّم لأصحاب الأرض في الدقيقة 21، عندما رفع ويليان كرة موزونة على رأس الألماني روديغر، الذي دكّها في الشباك بعدما هرب من رقابة لاعب يونايتد بول بوغبا.

وحاول تشيلسي تشكيل الضغط على مرمى يونايتد، الذي بدوره اعتمد على الهجمات المرتدّة دون فائدة، وبقيت الأمور هادئة حتّى الدقيقة 40، عندما وصلت الكرة إلى موراتا على حافّة منطقة الجزاء، بيد أن كرته المقوّسة مرّت بعيدا عن القائم.

وشهد الشوط الثاني بداية سريعة، عندما مرّر جورجينيو كرة بينية نحو موراتا، الذي تخلّص من مدافع يونايتد كريس سمولينغ، قبل أن يطلق كرة زاحفة نحو القائم البعيد، أبعدها الحارس دافيد دي خيا ببراعة.

وأنقذ حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا مرماه من هدف محقّق في الدقيقة 54، عندما تصدّى لتسديدة ماتا من بعد 12 ياردة.

ثم جاء هدف التعادل بعد دقيقة واحدة، عندما وصلت الكرة إثر ارتباك أمام مرمى تشيلسي، إلى أنطوني مارسيال، الذي سيطر عليها قبل أن يسدّدها بقوة في الشباك.

وتحسّن أداء مانشستر يونايتد بعد الهدف، ووجّه بوغبا تسديدة من بعد 25 ياردة فوق المرمى بالدقيقة 57، وكاد تشيلسي يستعيد تقدّمه في الدقيقة 66، عندما أرسل ويليان كرة عالية نحو مرمى يونايتد قابلها المدافع دافيد لويز برأسه بجانب القائم.

دي لإنقاذ تسديدة محكمة من لاعب تشيلسي نغولو كانتي في الدقيقة 71، قبل أن تصل الكرة إلى ماتا خلال هجمة مرتدة، فرفعها بحنكة من فوق لويز، قبل أن تصل إلى ماركوس راشفورد الذي مرّرها بدوره للخالي من الرقابة مارسيال، الذي سدّدها بتركيز على يسار كيبا في الدقيقة 73.

ودخل بيدرو رودريغيز وأوليفيه جيرو إلى تشكيلة تشيلسي، بدلا من ويليان وموراتا، لكن البديل أندير هيريرا كاد يعزز تقدّم يونايتد، بيد أن الحارس كيبا أنقذ الموقف.

وأجرى مانشستر يونايتد تعديلين للحفاظ على النتيجة، فدخل أليكسيس سانشيز وأندرياس بيريرا مكان راشفورد ومارسيال، لكن شيئا لم يتغيّر حتّى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عندما تابع البديل باركلي كرة مرتدّة من القائم، إثر رأسية من دافيد لويز، أهدت البلوز نقطة ثمينة.