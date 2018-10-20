لاعب مانشستر يونايتد يصر على الرحيل

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لا زال يصر على الرحيل عن صفوف الفريق ويرفض تجديد عقده.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن الفرنسي أنتوني مارسيال غير سعيد داخل صفوف الشياطين الحمر، ولا ينوي الاستمرار لفترة أطول.

وأضافت "قرار لوك شو بتجديد عقده لم يؤثر على مارسيال، ويشعر أن مسيرته مع أبناء أولد ترافورد انتهت بالفعل".

ولعب مارسيال في 5 مباريات أساسيا هذا الموسم، وسجل هدفا في الانتصار الأخير على نيوكاسل يونايتد (3-2)، كما سجل هدفا ضد يونغ بويز السويسري بدوري الأبطال.

وكان فيليب لامبولي، وكيل أعمال مارسيال، قد صرح "بعد التفكير في كل شيء، مارسيال يريد الرحيل، وهو قرار مدروس جدا، واللاعب مرتبط بعقد، وستكون الكلمة الأخيرة للنادي، والذي سنحترم قراره".

وأضاف "لا يوجد لدينا رؤية لمستقبل أنتوني، وهو طلب بالفعل ترك النادي".

وينتهي عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ويمكن للشياطين الحمر تمديد العقد لمدة عام آخر.