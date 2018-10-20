ليفانتي يزيد من معاناة ريال مدريد بالدوري

مني فريق ريال مدريد الإسباني بخسارة بيتية ثقيلة على يد ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا الفريق الضيف كل من اللاعبين خوسي لويس موراليس وروجر مارتي سالفادور، وفي المقابل سجل هدف ريال مدريد اللاعب مارسيلو دا سيلفا.

وبهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مع بداية المباراة، فاجأ خوسيه لويس موراليس، ريال مدريد، بهدف مُبكر في الدقيقة 7، مستغلا خطأ فادحا من رافاييل فاران مدافع الملكي.

وجاء الرد من ريال مدريد بانطلاقة عبر أسينسيو على الجبهة اليسرى، تحصل من خلالها على خطأ من على حدود منطقة الجزاء، نفذها إيسكو ولكن لم تُكلل المحاولة بالنجاح، حيث خرجت الكرة للركنية.

واستمرت الأخطاء الساذجة من فاران، حيث ارتكب خطأ لجأ على إثره الحكم لتقنية الفيديو "VAR" ليحتسب ركلة جزاء للضيوف، ليضاعفوا النتيجة عبر روجر مارتي سالفادور في الدقيقة 13.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل برأسية من قبل أسينسيو، في الدقيقة 17، بعد ركنية نفذها إيسكو، ولكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لهجمة خطرة لليفانتي في الدقيقة 20، وتصدى للكرة من بين أقدام اللاعب موراليس.

وهدد لوكاس فاسكيز في الدقيقة 21 مرمى ليفانتي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس أويير، واستمرت محاولات الميرنغي عبر مارسيلو وفاسكيز وأسينسيو دون أي جدوى.

وشهدت الدقيقة 34 أخطر فرصة لريال مدريد، حيث تصدت العارضة لرأسية من ماريانو دياز، لتعود لكاسيميرو الذي سدد أيضًا بالرأس، تألق الحارس أويير في التصدي لها.

وأهدر لوكاس فاسكيز في الدقيقة 42، فرصة تسجيل الهدف الأول بغرابة، حيث كان منفردا بالمرمى وسدد الكرة في مكان تمركز الحارس أويير.

وسجل أليكسندر ميسا الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 43، ولكن الحكم قرر عدم احتسابه بداعي التسلل.

ومع بداية الشوط الثاني قرر لوبيتيجي الدفع بغاريث بيل على حساب أودريوزولا، من أجل تنشيط الجبهة الهجومية، وفي الدقيقة 60، أشرك الثنائي بنزيما وسيبايوس، بدلا من إيسكو وأسينسيو.

وفي أول لمسة له، سدد كريم بنزيمة الكرة في الدقيقة 61، تصدى لها بسهولة أويير حارس مرمى ليفانتي.

وحصل الميرنغي على ركلة حرة في الدقيقة 64، نفذها غاريث بيل، ولكن كالعادة تصدى أويير لها وأخرجها للركنية.

وسجل البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 72، الهدف الأول للميرنغي، بعد تمريرة سحرية من كريم بنزيمة.

وحرم القائم الأيسر كريم بنزيمة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من المباراة، وسدد مودريتش كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 77.

وأجرى باكو لوبيز المدير الفني لليفانتي 3 تغييرات بإشراك دوكوريه، رودريغيز، وبواتينغ، بدلا من روتشينا، بوستيجو، ومارتي.

وواصل أويير مسلسل التألق بالتصدي لتسديدة قوية من ماريانو دياز في الدقيقة 87 من المباراة، ويحافظ على تقدم ليفانتي.

ورفض الحكم للمرة الثانية احتساب هدف لريال مدريد، سجله ماريانو دياز في الدقيقة 88، بداعي التسلل.

واستمر مسلسل النتائج السيئة يلاحق ريال مدريد، الذي فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 4 جولات في الليغا، وتنتظره مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة الأسبوع المقبل.